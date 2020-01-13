Офис генпрокурора открыл дело против Трубы

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

На Трубу завели дело за вмешательство в следствие и разглашение данных расследования

Офис генерального прокурора открыл уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сообщается, что в середине декабря прокуратура начала досудебное расследование против Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия). Дело поручили вести Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Фото: ответ на депутатский запрос

Напомним, в конце декабря вступил в силу закон о перезапуске ГБР, в результате чего временным главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы стала Ирина Венедиктова.

До этого в ноябре произошел скандал, связанный с утечками записей разговоров в кабинете Трубы. В частности, согласно записям, бывший директор ГБР он по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана распоряжался приостановить обыски в Днепровском горсовете, "ПриватБанке" и НБУ на время визита миссии МВФ