В "Слуге народа" говорят, что коронавирусом заразились 8 народных депутатов

У восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус. Об этом в своем Telegram заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"На сегодня, по результатам эпидемиологических расследований,случаев заболевания COVID-19, в Верховной раде Украины подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов Украины: Виталий Борт - ОПЗЖ, Владимир Ватрас - "Слуга народа", Руслан Горбенко - "Слуга народа" (вылечился), Игорь Кисилев - ОПЗЖ, Александр Лукашев - ОПЗЖ, Сергей Рудик - внефракционный, Анна Скороход - внефракционный, Сергей Шахов - "Довира" (вылечился)", - написал Качура.

Нардеп отметил, что с зараженной Скороход контактировали четыре депутата от "СН" - Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха. Также со Скороход контактировали три нардепа из "Европейской солидарности" - Владими Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз.

Напомним, ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился народный депутат от "СН" Руслан Горбенко. Его сегодня должны выписать из больницы.

Также РБК-Украина писало о выздоровлении первого заразившегося COVID-19 нардепа Сергея Шахова. Отметим, что депутата госпитализировали с диагнозом коронавирус 21 марта.