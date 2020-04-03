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Нардеп от "Слуги народа" вылечился от коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 19:04
Нардеп от "Слуги народа" вылечился от коронавируса
Фото: Руслан Горбенко (facebook.com/ruslan.gorbenko)

В понедельник нардепа выпишут из больницы

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в понедельник его выписывают из больницы.

"ПЦР-тест дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - отметил нардеп.

Он также рассказал, чем какие лекарства он принимал для того, чтобы побороть болезнь и поблагодарил медицинский персонал инфекционного отделения Александровской больницы Киева.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он сдал два теста - один оказался отрицательным, другой - положительным. Позже у него таки подтвердили инфицирования коронавирусом.

Ранее с симптомами на коронавирус был госпитализирован депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный и его сын. Однако позже Вельможный заявил, что заявил, что его тест на коронавирус отрицательный.

Также о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло обоняние.

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