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Первый зараженный коронавирусом нардеп выздоровел

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 16:42
Первый зараженный коронавирусом нардеп выздоровел
Фото: Сергей Шахов (РБК-Украина)

Шахов уже находится дома

Первый зараженный коронавирусом в Украине народный депутат Сергей Шахов выздоровел. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. Он также добавил, что завтра в Александровской больнице ему должны сделать третий тест на коронавирус.

"Я переболел коронавирусом, лежал в государственной больнице, меня лечили украинские врачи", - добавил Шахов.

Напомним, нардеп Шахов заболел 15 марта, а 21 марта его забрали в больницу. Он также говорил, что по результатам рентгена у него обнаружили незначительную пневмонию.

Сегодня стало известно, что в Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. У него симптомы появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет находиться на домашней самоизоляции.

Отметим, по состоянию утро 2 апреля в Украине количество зараженных выросло до 804, из них 20 человек умерли, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая. Также сообщалось о первом умершем в Киеве.

В Минздраве представили статистику по 20 умершим от коронавируса в Украине
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