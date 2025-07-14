"Слуга народу" завтра проведе засідання фракції, чекають Свириденко, - джерела

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді завтра, 15 липня, збереться на засідання. Очікується, що участь візьме перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За даними співрозмовників видання, під час засідання фракції СН формально представлять Свириденко як майбутнього прем'єр-міністра.

Юлія Свириденко може стати прем'єром

Нагадаємо, вчора, 13 липня, джерела повідомили РБК-Україна, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віце-прем'єра Юлію Свириденко на посаду прем'єр міністра.

Співрозмовники уточнювали, що, згідно з планами президента, Денис Шмигаль стане новим міністром оборони замість Рустема Умерова.

При цьому сьогодні, 14 липня, глава української держави офіційно запропонував Свириденко очолити уряд.

Очікується, що масштабні перестановки в уряді відбудуться за два дні. За інформацією джерел РБК-Україна, вони відбудуться 16-17 липня.

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