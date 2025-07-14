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"Слуга народа" завтра проведет заседание фракции, ждут Свириденко, - источники

Киев, Понедельник 14 июля 2025 17:58
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"Слуга народа" завтра проведет заседание фракции, ждут Свириденко, - источники Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер (facebook.com/zelenskyy official)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде завтра, 15 июля, соберется на заседание. Ожидается, что участие примет первая вице-премьер Юлия Свириденко.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По данным собеседников издания, во время заседания фракции СН формально представят Свириденко в качестве будущего премьер-министра.

Юлия Свириденко может стать премьером

Напомним, вчера, 13 июля, источники сообщили РБК-Украина, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко на должность премьер министра.

Собеседники уточняли, что, согласно планам президента, Денис Шмыгаль станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова.

При этом сегодня, 14 июля, глава украинского государства официально предложил Свириденко возглавить правительство.

Ожидается, что масштабные перестановки в правительстве пройдут за два дня. По информации источников РБК-Украина, они состоятся 16-17 июля.

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Юлия Свириденко Верховная рада Слуга народа
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