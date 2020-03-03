"Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора НАБУ

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе будут определены основания увольнения руководителя НАБУ

Фракция "Слуга народа" подаст законопроект об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, сейчас нет четко определенных оснований для увольнения главы НАБУ.

"Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечение к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения. На сегодняшний день нет процедуры оснований... освободить его от занимаемых им обязанностей", - заявил Качура.

Он отметил, что глава НАБУ Артем Сытник сейчас внесен в реестр коррупционеров.

"Вместе с тем, у общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть. Даже президент рекламировал горячую линию НАБУ, но ничего не произошло. Именно поэтому и родилось это постановление. Это политическое заявление всех народных депутатов, чтобы руководитель НАБУ задумался, что надо что-то менять в своей работе", - добавил депутат.

Напомним, правоохранительный комитет Верховной рады рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. По словам главы комитета Дениса Монастырского, по поводу законности данного постановления есть замечания.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля в парламент внесли постановление №3039 об увольнении Сытника.

Добавим также, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре 2019 года руководитель НАБУ проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.