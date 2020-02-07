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В Раду внесли постановление об увольнении Сытника

Новости » Политика     07.02.2020 - 20:38
В Раду внесли постановление об увольнении Сытника
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев

В Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Данный проект постановления был зарегистрирован в ВР сегодня, 7 февраля. На данный момент его текст отсутствует на сайте. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, что к проекту прикреплен документ, в котором значится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Напомним, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

Ранее сообщалось, что Сытник заявил, что будет обжаловать штраф за отдых в Ровненской области в Европейском суде по правам человека. По его словам, это единственная возможность пересмотреть решение суда.

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