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Комитет рекомендовал вынести увольнение Сытника на голосование Рады

Новости » Политика     19.02.2020 - 18:57
Комитет рекомендовал вынести увольнение Сытника на голосование Рады
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Окончательное решение примет Регламентный комитет

Правоохранительный комитет Верховной рады сегодня рассмотрел постановление об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы комитета Дениса Монастырского, относительно законности данного постановления есть замечания.

"Моя личная позиция - данное постановление выходит за пределы Конституции и закона. Это наш вопрос оценивать это постановление. Я предлагаю вынести этот вопрос в зал. И пусть зал определяется с поддержкой либо не поддержкой данного постановления", - заявил он.

Он также отметил, что решение правоохранительного комитета будет в дальнейшем передано в Регламентный комитет, который является профильным в данном вопросе.

"Закон о НАБУ четко определяет основания для увольнения директора. Я бы четко просил отличать политическую позицию Рады, которая может дать оценку деятельности директора НАБУ и юридический факт - вопрос увольнения директора НАБУ. Никто не ограничивает право Рады и комитета определить позицию относительно деятельности человека. И в то же время есть четкие ограничения по принятию незаконных решений", - добавил Монастырский.

Напомним, ранее Сытник назвал условие для своей отставки.

"Я уйду тогда, когда осознаю, что выполнил свою миссию. На сегодняшний день она не выполнена. Действия оппонентов в чем-то мотивируют, потому что есть понимание, что мы на правильном пути", - заявил Сытник.

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Новости Украины увольнениеНАБУАртем Сытник
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