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Дело Сытника отправили в суд

Новости » Политика    12.07.2019 - 18:11
Дело Сытника отправили в суд
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Национальную полицию

Дело директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника было передано суду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

По ее словам, Артем Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Национальную полицию по делу о его коррупционном деянии.

"Сегодня директор НАБУ А. Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деяние. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировке в Харькове", - сообщила Сарган.

Также она сообщила, что представитель Нацполиции был вынужден зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой.

"Следовательно, все необходимые действия завершены.  Теперь дело пошло в суд", - заявила Сарган. 

Отметим, ГБР подозревает Артема Сытника в том, что он на протяжении за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Печерский райсуд Киева вернул в главное следственное управление ГПУ для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника. 

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

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