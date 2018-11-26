В разі введення воєнного стану Україна повідомить ООН про право на застосування зброї

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Як країна яка послідовно дотримується міжнародного права та статуту ООН Україна повідомить про можливість застосування зброї для нашого захисту, додав Клімкін

Після введення воєнного стану Україна повідомить федерального секретаря ООН про право на самооборону та застосування зброї. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Після прийняття ВР рішення про запровадження воєнного стану та відразу після його оприлюдненню в ЗМІ ми повідомимо федерального секретаря ООН про право України на самооборону згідно зі статею 51 статуту ООН. Хоча ми намагатимемось вирішити ситуацію у мирний спосіб, але ми бачимо, що з Росією це неможливо. Як країна яка послідовно дотримується міжнародного права та статуту ООН ми повідомимо про можливість застосування зброї для нашого захисту ", - повідомив Клімкін.

Відзначимо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи громадян.

РБК-Україна писало, що воєнний стан в Україні планують ввести з 28 листопада терміном на 30 днів.

Крім того, повідомлялося, що у закон про воєнний стан внесена правка, відповідно до якої вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.