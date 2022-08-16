В случае аварии на Запорожской АЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек, - ОВА

"Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области", - сказал он.

Старух отметил, что эвакуации будут подлежать жители Никополя, Марганца, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного и ряда других населенных пунктов.

Также он добавил, что полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень трудно, поскольку часть территории оккупирована.

Старух добавил, что сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная.