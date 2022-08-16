UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В случае аварии на Запорожской АЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек, - ОВА

Фото: в случае аварии на Запорожской АЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

В случае возникновения аварии на Запорожской атомной электростанции обязательной эвакуации будут подлежать более 400 тысяч человек из Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области", - сказал он.

Старух отметил, что эвакуации будут подлежать жители Никополя, Марганца, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного и ряда других населенных пунктов.

Также он добавил, что полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень трудно, поскольку часть территории оккупирована.

Старух добавил, что сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная.

Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

Ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории ЗАЭС. ЕС также призвал демилитаризовать территорию станции.

Кроме этого, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСАлександр Старух