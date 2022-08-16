У разі аварії на Запорізькій АЕС евакуюватимуть понад 400 тисяч людей, - ОВА

"Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області", - сказав він.

Старух зазначив, що евакуації підлягатимуть мешканці Нікополя, Марганця, Енергодару, Василівки, Дніпрорудного і низки інших населених пунктів.

Також він додав, що повністю реалізувати заходи із захисту цивільного населення дуже важко, оскільки частина території окупована.

Старух додав, що наразі радіаційна ситуація на АЕС стабільна.