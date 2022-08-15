ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС по согласию Украины и России

ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика .

Он отметил, что в последние дни различные российские официальные лица неоднократно обвиняли секретариат ООН в отмене или блокировке визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Дюжаррик опроверг такие заявления и сказал, что у секретариата ООН нет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.