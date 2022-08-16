В случае аварии на Запорожской АЭС будут эвакуировать более 400 тысяч человек, - ОВА
В случае возникновения аварии на Запорожской атомной электростанции обязательной эвакуации будут подлежать более 400 тысяч человек из Запорожской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области", - сказал он.
Старух отметил, что эвакуации будут подлежать жители Никополя, Марганца, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного и ряда других населенных пунктов.
Также он добавил, что полностью реализовать меры по защите гражданского населения очень трудно, поскольку часть территории оккупирована.
Старух добавил, что сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная.
Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если с этим согласятся украинская и российская стороны.
Ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории ЗАЭС. ЕС также призвал демилитаризовать территорию станции.
Кроме этого, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
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