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Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину от COVID, - Aktuality

Автор: РБК-Украина

Словакия стала второй страной в Евросоюзе, которая закупила российскую вакцину от COVID. Первая партия вакцины "Спутник V" будет доставлена сегодня в Кошице.

Об этом со ссылкой на источник сообщает местное издание Aktuality.

Сообщается, что сегодня вечером партия "Спутника V" должна приземлиться в аэропорту Кошице, куда во второй половине дня также направились сотрудники Министерства здравоохранения.

Издание пишет, что данная информация подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи созвали пресс-конференцию в Кошице.

Предполагается, что вакцинация "Спутником V" может начаться в ближайшие дни до официального одобрения регулятором ЕС.

Также сообщается, что Минздрав Словакии пока официально не отвечает на вопросы о поставках. По данным местных СМИ, в Россию вылетел грузовой самолет Spartan, который должен доставить вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия может закупить российский "Спутник V" до решения ЕС.

До этого в Черногории началась вакцинация российским "Спутником V".

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