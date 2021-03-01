Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину от COVID, - Aktuality

Сообщается, что сегодня вечером партия "Спутника V" должна приземлиться в аэропорту Кошице, куда во второй половине дня также направились сотрудники Министерства здравоохранения.

Издание пишет, что данная информация подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи созвали пресс-конференцию в Кошице.

Предполагается, что вакцинация "Спутником V" может начаться в ближайшие дни до официального одобрения регулятором ЕС.

Также сообщается, что Минздрав Словакии пока официально не отвечает на вопросы о поставках. По данным местных СМИ, в Россию вылетел грузовой самолет Spartan, который должен доставить вакцины.