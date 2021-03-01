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Словаччина другою в ЄС закупила російську вакцину від COVID, - Aktuality

Автор: РБК-Україна

Словаччина стала другою країною в Євросоюзі, яка закупила російську вакцину від COVID. Перша партія вакцини "Супутник V" буде доставлена сьогодні в Кошице.

Про це з посиланням на джерело повідомляє місцеве видання Aktuality.

Повідомляється, що сьогодні ввечері партія "Супутника V" має приземлитися в аеропорту Кошице, куди в другій половині дня також попрямували співробітники Міністерства охорони здоров'я.

Видання пише, що дана інформація підтверджується тим, що прем'єр-міністр Ігор Матович і міністр охорони здоров'я Марек Крайчі скликали прес-конференцію в Кошице.

Передбачається, що вакцинація "Супутником V" може початися найближчими днями до офіційного схвалення регулятором ЄС.

Також повідомляється, що МОЗ Словаччині поки офіційно не відповідає на питання про поставки. За даними місцевих ЗМІ, до Росії вилетів вантажний літак Spartan, який має доставити вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина може закупити російський "Супутник V" до рішення ЄС.

До цього в Чорногорії почалася вакцинація російським "Супутником V".

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Новини України СловаччинаВакцинаКоронавірус
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