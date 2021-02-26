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Молдова зарегистрировала три вакцины от COVID. В их числе "Спутник V"

Новина українською → Кишинев, Пятница 26 февраля 2021 17:12
Молдова зарегистрировала три вакцины от COVID. В их числе "Спутник V" Фото: вакцина "Спутник V" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Молдова официально зарегистрировала три вакцины от COVID. В том числе, препарат российского производства "Спутник V", который смогут использовать для вакцинации населения.

Об этом пишет newsmaker.md со ссылкой на Национальное агентство лекарств и медицинских изделий.

"На заседании 26 февраля комиссия по лекарствам разрешила использование вакцин против SARS-CoV-2 (COVID-19) с выдачей сертификатов регистрации сроком на один год", - сообщили в агентстве.

Там же уточнили, что речь идет о вакцинах Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и "Спутник V".

Напомним, ранее в Черногории началась вакцинация российской вакциной "Спутник V". Первую дозу этого препарата получил 66-летний житель дома престарелых. Также сообщалось, что первую партию вакцины в Черногорию привезла премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

До этого сообщалось, что в Словакии начали обсуждение возможности закупки российской вакцины. Ее могут закупить до официального одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Кроме того, такие обсуждения на сегодня продолжаются и в Хорватии.

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