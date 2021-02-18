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Словакия тоже может закупить российский "Спутник V" до решения ЕС

Новина українською → Братислава, Четверг 18 февраля 2021 13:17
Словакия тоже может закупить российский "Спутник V" до решения ЕС Фото: российская вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Словакии начало обсуждение возможности закупки российской вакцины от COVID. Вакцину "Спутник V" могут закупить до официального одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Об этом заявил министр Словакии Игорь Матович, передает Euractiv.

"Я не вижу причин, по которым мы не можем использовать ее (российскую вакцину, ред.). Если бы у нас был "Спутник", миллионы людей могли бы пройти вакцинацию", - заявил он.

Идею вакцинации российским препаратом также поддерживают министр здравоохранения Словакии Марек Крейчи и некоторые члены антипандемической комиссии. На сегодня вакцинация в этой стране проводится препаратами Pfizer / BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удивлена стратегией России по вакцинации от COVID. В частности, она не понимает, почему Россия предлагает миллионы доз вакцины "Спутник V" другим странам, хотя еще не вакцинировала самих россиян.

Также стало известно, что Хорватия может закупить российскую вакцину от COVID до одобрения в ЕС.

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