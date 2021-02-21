В Черногории началась вакцинация российским "Спутником V"

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.



"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.