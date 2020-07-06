Словакия передала гумпомощь пострадавшим районам западной Украины

Словакия передала гуманитарную помощь для пострадавших от непогоды населенных пунктов западной Украины. Помощь предоставят наиболее пострадавшим районам Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что 7-8 июля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды до 2 метров, а также возможны затопления инфраструктуры.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области планируют выплачивать компенсации пострадавшим от наводнений от 20 до 300 тысяч гривен.

Отметим, в конце июня Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западной Украине.