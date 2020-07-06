Синоптики прогнозируют паводки на западе: вода в реках поднимется до 2 метров

Фото: непогода на западе Украины (dsns.gov.ua)

Есть вероятность начального затопления зданий и сельхозугодий

Синоптики прогнозируют, что 7-8 июля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды до 2 метров. Возможны затопления инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы воды на 0,2-0,7 метров; на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м, на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0м.

На реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м;

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

Отмечается, что сохраняется угроза достижения отметок начального затопления инфраструктуры в Самборском районе Львовской области.

"В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, ожидается похолодание.

Также РБК-Украина писало о том, какой будет погода в Украине до конца июля.

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Автор: Максим Зайченко