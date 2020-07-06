Словаччина передала гумдопомогу постраждалим районам західної України

Словаччина передала гуманітарну допомогу для постраждалих від негоди населених пунктів західної України. Допомогу нададуть найбільш постраждалим районам Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Палатки, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження - все це передадуть у найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що 7-8 липня у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону пройдуть підйоми рівнів води до 2 метрів, а також можливі затоплення інфраструктури.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області планують виплачувати компенсації постраждалим від повеней від 20 до 300 тисяч гривень.

Зазначимо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.