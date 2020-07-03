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В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений

Новости » Общество     03.07.2020 - 17:35
В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений
Фото: паводки на западе Украины (if.dsns.gov.ua)

Компенсации составят от 20 до 300 тысяч гривен

В Ивано-Франковской области планируют выплачивать компенсации пострадавшим от наводнений от 20 до 300 тысяч гривен. При этом правительство уже перечислило 480 миллионов гривен на ликвидацию последствий паводков на казначейский счет области.

Об этом сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Как отметил глава ОГА Виталий Федорив, в первую очередь будут выплачиваться компенсации людям, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи. В частности предусмотрены следующие выплаты:

  • 200 тысяч грн - за каждого погибшего члена семьи;
  • 300 тысяч грн - владельцам жилых домов, которые полностью разрушены;
  • 50 тысяч грн - семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;
  • 20 тысяч грн - семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.

Также в ОГА сообщили, что до 15:00 понедельника, 6 июля, будут проводиться уточнения в списки пострадавших.

"Первые средства люди получат на следующей неделе. Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения", - сообщили в ОГА.

Напомним, в конце июня Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западной Украине.

Сегодня, 3 июля, Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Ивано-Франковская областьКомпенсацияпаводок
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