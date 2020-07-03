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На ликвидацию последствий наводнений направят 2 млрд гривен: ВР приняла закон

Новости » Политика     03.07.2020 - 15:17
На ликвидацию последствий наводнений направят 2 млрд гривен: ВР приняла закон
Фото: наводнение (facebook.com MNS GOV UA)

Данные средства выделят из госбюджета

Верховная рада выделила дополнительные 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений на западе Украины. Проект изменений в госбюджет нардепы приняли на внеочередном заседании Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон увеличивает на 2 000,0 млн грн объем резервного фонда государственного бюджета.

По информации, приведенной в пояснительной записке, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая областные государственные администрации заявили минимальную дополнительную потребность в средствах в сумме более 1,4 млрд гривен. Деньги направят на восстановление поврежденных повадками объектов и оказание помощи пострадавшему населению.

Ранее Кабмин предложил выделить дополнительные средства на преодоление последствий наводнений. Проект изменений в госбюджет правительство одобрило на своем внеочередном заседании.

Напомним, ранее правительство одобрило комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях.

Как писало РБК-Украина, премьер Денис Шмыгаль заявил, что расследование причин наводнений на западе Украины будет после преодоления последствий; в КМУ допускают, что выделяемые ранее средства на их предотвращение использовали неэффективно.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Раданаводнение
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