В Словаччині змінили думку щодо санкцій проти РФ після запуску "Дружби"

Цьому передував відновлення поставок нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба" після майже тримісячного простою. Це було головною вимогою Братислави у питанні схвалення нового санкційного пакета.

"Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини", - написав Бланар.

Словацький міністр наголосив, що його країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.

"Я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Євросоюзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакета санкцій на рівні ЄС", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору. Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

В ніч на 23 квітня поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини відновилися. Міністр економіки країни Деніса Сакова повідомила, що прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом.