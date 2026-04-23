Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Словаччині змінили думку щодо санкцій проти РФ після запуску "Дружби"

14:53 23.04.2026 Чт
2 хв
Словацький представник в ЄС отримав важливу вказівку
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Юрай Бланар (Getty Images)

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар доручив представнику країни в ЄС не блокувати письмове затвердження 20-го пакета санкцій проти РФ, якщо в роботі "Дружби" не буде збоїв.

Цьому передував відновлення поставок нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба" після майже тримісячного простою. Це було головною вимогою Братислави у питанні схвалення нового санкційного пакета.

"Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини", - написав Бланар.

Словацький міністр наголосив, що його країна не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.

"Я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Євросоюзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакета санкцій на рівні ЄС", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора "Укртранснафта" підтвердила завершення ремонтних робіт на українській ділянці "Дружби" та скасування форс-мажору. Компанія заявила про готовність відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

В ніч на 23 квітня поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини відновилися. Міністр економіки країни Деніса Сакова повідомила, що прийом нафти відбувається згідно з узгодженим планом.

Також вчора ввечері Угорщина заявила, що транзит нафти "Дружбою" відновили після тривалої перерви, перші обсяги можуть надійти вже найближчим часом.

РБК-Україна також писало, що посли європейських країн 22 квітня попередньо схвалили кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро і 20-й пакет санкцій. Остаточне рішення очікується сьогодні.

