В Словакии изменили мнение о санкциях против РФ после запуска "Дружбы"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар поручил представителю страны в ЕС не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против РФ, если в работе "Дружбы" не будет сбоев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бланара в Facebook.
Этому предшествовало возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" после почти трехмесячного простоя. Это было главным требованием Братиславы в вопросе одобрения нового санкционного пакета.
"Подтверждено, что нефть поступает через "Дружбу" в Словакию", - написал Бланар.
Словацкий министр подчеркнул, что его страна не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.
"Я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Евросоюзе в Брюсселе, если нефть будет продолжать поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС", - сообщил он.
Напомним, вчера "Укртранснафта" подтвердила завершение ремонтных работ на украинском участке "Дружбы" и отмену форс-мажора. Компания заявила о готовности возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию.
В ночь на 23 апреля поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию возобновились. Министр экономики страны Дениса Сакова сообщила, что прием нефти происходит согласно согласованному плану.
Также вчера вечером Венгрия заявила, что транзит нефти по "Дружбе" возобновили после длительного перерыва, первые объемы могут поступить уже в ближайшее время.
РБК-Украина также писало, что послы европейских стран 22 апреля предварительно одобрили кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций. Окончательное решение ожидается сегодня.