Словаччина звинуватила командира "Грузинського легіону" у спробі держперевороту: реакція ГУР

Так, як йдеться у зверненні, 31 січня офіційні особи Словаччини під час прес-конференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України - нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон", - констатують в українській розвідці.

Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України, то в прес-службі зазначають, що він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу.

"Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", - підкреслили в ГУР, додавшии, що відомство "рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словаччині".

Крім того, ГУР МО України перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства, завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо - за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", - резюмували в ГУР.