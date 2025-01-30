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У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

Четвер 30 січня 2025 15:44
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У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту" Фото: у Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту" (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Сергій Пишкін

У Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Йому загрожує депортація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

За словами голови поліції Яни Машкарови після засідання комітету з питань оборони та безпеки, затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється "адміністративне видворення".

Голова комітету з питань оборони та безпеки Ріхард Глюк відзначив, що депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його нібито "затримають та відправлять в армію".

Тим часом опозиційний депутат Юрай Крула вважає, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.

"Якщо готується якийсь переворот, а це має означати, що є якась хунта, яка силою візьме владу, то це вимагало б, як мінімум, надсекретності", - пояснив народний депутат.

Зокрема він не розуміє, як державний переворот могла б здійснити одна людина.

Конфлікт між Україною та Словаччиною

Відносини між Україною та Словаччиною після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зазнали змін. Після приходу до влади уряду Роберта Фіцо риторика країни стала більш проросійською, а військова допомога Україні була припинена. Чинний голова уряду вже неодноразово відзначався скандальними заявами.

25 січня Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Міністерство закордонних справ (МЗС) України, у відповідь, назвало це спробою перекласти на Київ відповідальність за провали у внутрішній політиці.

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