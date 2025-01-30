У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

У Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Йому загрожує депортація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N .

За словами голови поліції Яни Машкарови після засідання комітету з питань оборони та безпеки, затриманий перебуває в офісі прикордонної поліції у справах іноземців, де здійснюється "адміністративне видворення".

Голова комітету з питань оборони та безпеки Ріхард Глюк відзначив, що депортація є найбільшим покаранням для затриманого, оскільки в Україні його нібито "затримають та відправлять в армію".

Тим часом опозиційний депутат Юрай Крула вважає, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.

"Якщо готується якийсь переворот, а це має означати, що є якась хунта, яка силою візьме владу, то це вимагало б, як мінімум, надсекретності", - пояснив народний депутат.

Зокрема він не розуміє, як державний переворот могла б здійснити одна людина.