МЗС викликало "на килим" посла Словаччини після звинувачень Братислави на адресу України
Посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ. Це сталося у зв'язку із заявами Братислави про нібито втручання України у справи Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначили у відомстві, словацькому послу розповіли, що українська сторона підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які допомагають їй на тлі російського вторгнення.
Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив розчарування тим, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступає рупором Кремля і вдається до алогічних дій.
За словами Міщенка, такі дії з боку словацької влади є неприйнятними, особливо в умовах війни Росії проти України. Вони завдають шкоди не тільки відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність Євросоюзу та НАТО у протидії РФ.
У МЗС наголосили, що спроби Словаччини зберегти залежність від російського газу і нафти є неприпустимими в умовах, коли країни ЄС шукають альтернативні шляхи поставок.
"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику і повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами і народами", - додали у відомстві.
При цьому Міщенко наголосив, що Україна зберігає глибоку вдячність Словаччині за підтримку і допомогу.
Що сказав Фіцо
Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про те, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Словаччині.
Він запевняв, що кожен третій учасник протестів - це українець.
При цьому вчора, 29 січня, Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана, щоб висловити йому "рішучий протест".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.