МЗС викликало "на килим" посла Словаччини після звинувачень Братислави на адресу України

Посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ. Це сталося у зв'язку із заявами Братислави про нібито втручання України у справи Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначили у відомстві, словацькому послу розповіли, що українська сторона підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які допомагають їй на тлі російського вторгнення.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив розчарування тим, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступає рупором Кремля і вдається до алогічних дій.

За словами Міщенка, такі дії з боку словацької влади є неприйнятними, особливо в умовах війни Росії проти України. Вони завдають шкоди не тільки відносинам між Україною та Словаччиною, а й підривають єдність Євросоюзу та НАТО у протидії РФ.

У МЗС наголосили, що спроби Словаччини зберегти залежність від російського газу і нафти є неприпустимими в умовах, коли країни ЄС шукають альтернативні шляхи поставок.

"Офіційну Братиславу закликано припинити таку практику і повернутися до конструктивного діалогу та розвитку добросусідських відносин між нашими країнами і народами", - додали у відомстві.

При цьому Міщенко наголосив, що Україна зберігає глибоку вдячність Словаччині за підтримку і допомогу.