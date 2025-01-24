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У Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (фото, відео)

Словаччина, П'ятниця 24 січня 2025 22:25
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У Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (фото, відео) Фото: у Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понад 20 містах Словаччини у пʼятницю ввечері, 24 січня, розпочалися масові протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Гасло протестуючих – "Словаччина - це Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Правоохоронці вжили заходів безпеки для забезпечення мирного та безпечного проведення мітингів. Поліція закликала учасників поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.

Фото: у Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (aktuality.sk)

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. Зокрема, в Кошице, другому за величиною місті країни, на вулиці вийшло близько 15 тисяч осіб.

Також в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

Нагадаємо, раніше словацька опозиція запропонувала скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть питання про вотум недовіри уряду прем'єра Роберта Фіцо.

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Роберт Фіцо
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