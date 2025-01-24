У Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (фото, відео)
У понад 20 містах Словаччини у пʼятницю ввечері, 24 січня, розпочалися масові протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Гасло протестуючих – "Словаччина - це Європа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.
Правоохоронці вжили заходів безпеки для забезпечення мирного та безпечного проведення мітингів. Поліція закликала учасників поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.
Фото: у Словаччині масові протести проти уряду Фіцо (aktuality.sk)
У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. Зокрема, в Кошице, другому за величиною місті країни, на вулиці вийшло близько 15 тисяч осіб.
Також в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина - не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.
Нагадаємо, раніше словацька опозиція запропонувала скликати позачергове засідання парламенту, на якому розглянуть питання про вотум недовіри уряду прем'єра Роберта Фіцо.
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