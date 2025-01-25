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Фіцо примарився "український слід" в антиурядових протестах в Словаччині

Братислава, Субота 25 січня 2025 20:32
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Фіцо примарився "український слід" в антиурядових протестах в Словаччині Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Ба більше, кожен третій учасник протестів нібито українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю словацького прем'єра для місцевого ЗМІ.

"Ці протести не організовані на 100% опозицією. Цю "месу", як кажуть, проводить хтось інший. І проводять її неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, наприклад, "Мир Україні", яка персонально пов’язана з "Прогресивною Словаччиною". У нас є група інструкторів із різних країн, які точно інструктують (протестувальників - ред.)", - сказав Фіцо.

Крім того, за словами словацького прем'єра, участь в протестах проти його уряду нібито беруть громадяни України.

"Українське телебачення ходить мітингами, де третина учасників - українці, які кричать проти словацького уряду. Я не розумію, що українці мають кричати на адресу словацького уряду", - заявив він.

Крім того, Фіцо не сподобався і допис українського президента Володимира Зеленського на підтримку антиурядових протестів в Словаччині.

Нагадаємо, вчора у Словаччині, зокрема Братиславі, пройшли масштабні акції протесту проти уряду Фіцо. Як писали словацькі ЗМІ, протести організували ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії.

Протести в Словаччині почались після того, як Фіцо, намагаючись домогтись продовження транзиту російського газу через Україну, відвідав диктатора Володимира Путіна у Москві, а також пригрозив перешкоджати Україні на шляху в ЄС.

Реагуючи на протести в Словаччині, Зеленський поширив на своїй сторінці в соцмережі X допис словацького опозиціонера, а також написав: "Братислава - не Москва, Словаччина - Європа".

Проте, це вже не перші безпідставні нападки Фіцо на Україну. Днями словацький прем'єр звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на Словаччину. На цю заяву вже відреагувало українське МЗС, яке відкинуло будь-які натяки на причетність України.

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