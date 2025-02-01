Словакия обвинила командира "Грузинского легиона" в попытке госпереворота: реакция ГУР

Словакия обвинила командира Грузинского легиона в попытке госпереворота. В украинской разведке отреагировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, как говорится в обращении, 31 января официальные лица Словакии во время пресс-конференции выдвинули обвинения в адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины - якобы военнослужащие "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион", - констатируют в украинской разведке.
Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, то в пресс-службе отмечают, что он является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.
"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - подчеркнули в ГУР, добавив, что ведомство "решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии".
Кроме того, ГУР МО Украины находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, которые поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности информационная компонента российской агрессии.
"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", - резюмировали в ГУР.
31 января премьер-министр Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии. После этого Словакия запретила ему въезд в страну.
Перед этим, 30 января, в Словакии задержали украинца в связи с якобы "угрозой государственного переворота". Ему грозит депортация. В МИД Украины заявили, что дипломаты держат дело на особом контроле. Кроме того, посла Словакии в Украине Павела Виздалу вызвали в Министерство иностранных дел.
До этого, около недели назад, Фицо заявил, что Украина якобы причастна к антиправительственным протестам в Братиславе и других городах страны. Более того, каждый третий участник протестов якобы украинец.
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