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Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст

Середа 09 липня 2025 15:51
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Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - журналіст Ілюстративне фото: Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посли Європейського союзу (ЄС) під час сьогоднішнього засідання знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації (РФ) через блокування з боку Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Досі немає згоди щодо пакета санкцій ЄС проти Росії. Його потенційно можуть ухвалити посли ЄС у п’ятницю. Словаччина досі блокує", - написав Йозвяк.

Словаччина блокує санкції проти РФ

10 червня Європейська комісія представила новий пакет обмежень проти Росії. Санкції повинні вдарити по доходах Москви від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.

Втім, 23 червня, Словаччина разом з Угорщиною відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.

Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава відмовиться від вето, якщо ЄС надасть гарантії зменшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.

Нещодавно Йозвяк повідомляв, що нові санкції можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитися.

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