Новий пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити найближчим часом, - журналіст

Новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть ухвалити найближчим часом. Пакет блокувала Словаччина, але схоже, що з Братиславою вдалося домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За даними джерел журналіста, Євросоюзу вдалося домовитися зі Словаччиною, яка вимагала врахувати її "потреби" під час процесу відмови від російської енергетики, яка запланована у санкційному пакеті. "Схоже, що Словаччина сьогодні отримала необхідні запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до кінця 2027 року. Це може призвести до схвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії найближчим часом", - припустив він.