Словаччина назвала умову для підтримки нових санкцій проти РФ
Словаччина заявила про готовність підтримати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, проте просить "гарантій", що вони не зашкодять її економіці.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Переговори все ще тривають, але виходячи з того, що обговорювалося досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", - цитує видання слова Бланара.
Однак він додав, що Словаччина проситиме "гарантій" та підтримки для пом’якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.
"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку - можливо, вони сягатимуть 20 мільярдів євро. Ось чому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть усунені", - зазначив дипломат.
Бланар також наголосив, що обговорення має перейти на рівень Європейської ради та бути пов'язаним з ініціативою RePowerEU. Саме тому прем’єр Роберт Фіцо та Бланар прагнуть зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як пише видання, попри схожі заяви з боку Угорщини, яка виступила проти пакета, Словаччина не планує блокувати санкції. Дипломати в ЄС вірять, що позиції Братислави та Будапешта можна буде узгодити.
Нагадаємо, в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.
18-й пакет санкцій
Європейська комісія 10 червня представила 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Ці обмеження спрямовані на зменшення прибутків Москви від продажу енергоносіїв, а також на російські банки та оборонну сферу.
У відповідь прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає нові санкції, якщо Єврокомісія не запропонує рішення, яке дозволить "уникнути економічних збитків" для Словаччини у разі поступової відмови ЄС від російських енергоносіїв.
Оскільки для ухвалення санкцій у ЄС потрібна згода всіх країн-членів, позиція Словаччини має значення.
Тим часом прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав зняти з розгляду заборону на імпорт російських енергоносіїв, пояснивши це "ризиками зростання цін" на енергоресурси після авіаударів США по Ірану.
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