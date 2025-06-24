Словаччина назвала умову для підтримки нових санкцій проти РФ

Словаччина заявила про готовність підтримати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, проте просить "гарантій", що вони не зашкодять її економіці.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Переговори все ще тривають, але виходячи з того, що обговорювалося досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", - цитує видання слова Бланара.

Однак він додав, що Словаччина проситиме "гарантій" та підтримки для пом’якшення наслідків відключення від російських джерел енергії.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку - можливо, вони сягатимуть 20 мільярдів євро. Ось чому ми вимагаємо гарантій щодо того, як ці негативні наслідки будуть усунені", - зазначив дипломат.

Бланар також наголосив, що обговорення має перейти на рівень Європейської ради та бути пов'язаним з ініціативою RePowerEU. Саме тому прем’єр Роберт Фіцо та Бланар прагнуть зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як пише видання, попри схожі заяви з боку Угорщини, яка виступила проти пакета, Словаччина не планує блокувати санкції. Дипломати в ЄС вірять, що позиції Братислави та Будапешта можна буде узгодити.