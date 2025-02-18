Словаччина видворила 59-річного українця: що стало причиною
Громадянина України було видворено зі Словаччини сьогодні, 18 лютого. Його підозрюють в "організованій злочинній діяльності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Словаччини у Facebook.
Поліція стверджує, що на підставі "оперативної інформації та розслідування" було встановлено, що 59-річний українець "був втягнутий в організовану злочинну діяльність і мав зв'язки з організованою злочинністю в Україні та спецслужбами цієї країни".
"Водночас цій особі було заборонено в'їзд на територію Словацької Республіки та на територію всіх держав-членів ЄС терміном на два роки", - уточнили в поліції.
Також правоохоронці згадали, що процедуру видворення українця було призупинено, оскільки він подав прохання про притулок.
Видворення українця зі Словаччини
Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця, який нібито "готував державний переворот". Уже тоді його хотіли депортувати.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на такий скандальний інцидент і наголосили, що стежать за розвитком подій.
Після цього українець подав прохання про притулок, тож процедуру депортації було призупинено.
До слова, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі такої події звинуватив Україну в причетності до антиурядових протестів по всій країні.
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