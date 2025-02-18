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Словаччина видворила 59-річного українця: що стало причиною

Вівторок 18 лютого 2025 22:10
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Словаччина видворила 59-річного українця: що стало причиною Ілюстративне фото: словацька поліція видворила з країни українця (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Іван Носальський

Громадянина України було видворено зі Словаччини сьогодні, 18 лютого. Його підозрюють в "організованій злочинній діяльності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Словаччини у Facebook.

Поліція стверджує, що на підставі "оперативної інформації та розслідування" було встановлено, що 59-річний українець "був втягнутий в організовану злочинну діяльність і мав зв'язки з організованою злочинністю в Україні та спецслужбами цієї країни".

"Водночас цій особі було заборонено в'їзд на територію Словацької Республіки та на територію всіх держав-членів ЄС терміном на два роки", - уточнили в поліції.

Також правоохоронці згадали, що процедуру видворення українця було призупинено, оскільки він подав прохання про притулок.

Видворення українця зі Словаччини

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця, який нібито "готував державний переворот". Уже тоді його хотіли депортувати.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на такий скандальний інцидент і наголосили, що стежать за розвитком подій.

Після цього українець подав прохання про притулок, тож процедуру депортації було призупинено.

До слова, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі такої події звинуватив Україну в причетності до антиурядових протестів по всій країні.

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