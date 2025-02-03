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Словаччина призупинила видворення українця, звинуваченого в "підготовці держперевороту"

Словаччина, Понеділок 03 лютого 2025 22:49
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Словаччина призупинила видворення українця, звинуваченого в "підготовці держперевороту" Фото: Словаччина призупинила видворення українця, звинуваченого в "підготовці держперевороту" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Громадянин України, якого Словаччина збиралася видворити за звинуваченням у "підготовці державного перевороту", подав заяву на отримання притулку. Тому процедуру депортації призупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Як повідомили у поліції Словаччини, що українець подав прохання про притулок, тому процес його видворення призупинено до ухвалення подальшого рішення.

Там додали, що громадянин України був затриманий.

У Словаччині затримали українця через "загрозу держперевороту"

Нагадаємо, нещодавно у Словаччині затримали українця у зв'язку з нібито "загрозою державного перевороту". Тоді повідомлялося, що йому загрожує депортація.

У МЗС України заявили, що дипломати тримають справу на особливому контролі. Крім того, посла Словаччини в Україні Павела Віздалу викликали до Міністерства закордонних справ.

До цього, близько тижня тому, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито причетна до антиурядових протестів у Братиславі та інших містах країни. Ба більше, кожен третій учасник протестів нібито українець.

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