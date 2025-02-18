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Словакия выдворила 59-летнего украинца: что стало причиной

Вторник 18 февраля 2025 22:10
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Словакия выдворила 59-летнего украинца: что стало причиной Иллюстративное фото: словацкая полиция выдворила из страны украинца (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Иван Носальский

Гражданин Украины был выдворен из Словакии сегодня, 18 февраля. Его подозревают в "организованной преступной деятельности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Словакии в Facebook.

Полиция утверждает, что на основании "оперативной информации и расследования" было установлено, что 59-летний украинец "был вовлечен в организованную преступную деятельность и имел связи с организованной преступностью в Украине и спецслужбами этой страны".

"В то же время этому лицу был запрещен въезд на территорию Словацкой Республики и на территорию всех государств-членов ЕС сроком на два года", - уточнили в полиции.

Также правоохранители упомянули, что процедура выдворения украинца была приостановлена, поскольку он подал прошение об убежище.

Выдворение украинца из Словакии

Напомним, в конце января стало известно, что в Словакии задержали украинца, который якобы "готовил государственный переворот". Уже тогда его хотели депортировать.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на такой скандальный инцидент и подчеркнули, что следят за развитием событий.

После этого украинец подал прошение об убежище, поэтому процедура депортации была приостановлена.

К слову, премьер Словакии Роберт Фицо на фоне такого события обвинил Украину в причастности к антиправительственным протестам по всей стране.

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