Словаччина шукає заміну російському газу і планує підписати контракт з Азербайджаном

Деталі переговорів

За словами Тараби, Азербайджан є "дуже надійним партнером" для Словаччини в питанні диверсифікації енергопостачання. Сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати і в яких обсягах.

Азербайджанська компанія SOCAR вже веде переговори з найбільшим словацьким енергооператором SPP. У 2024 році Азербайджан розпочав постачання газу до Словаччини в рамках пілотного контракту.

Чому це важливо

Словаччина залишається однією з небагатьох країн ЄС, які досі імпортують російські нафту та газ. Нафту вона отримує трубопроводом "Дружба", газ - через "Турецький потік" в обхід української ГТС.

Після того як 27 січня 2026 року через удар РФ по Україні транзит нафти "Дружбою" було припинено, Братислава активізувала пошук альтернатив.