Словакия ищет замену российскому газу и планирует подписать контракт с Азербайджаном

Словакия планирует заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном на поставку природного газа сроком минимум на десять лет. Об этом заявил вице-премьер страны Томаш Тараба. ЕС обязал все страны-члены отказаться от российского газа до 1 ноября 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.
Детали переговоров
По словам Тарабы, Азербайджан является "очень надежным партнером" для Словакии в вопросе диверсификации энергоснабжения. Стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каких объемах.
Азербайджанская компания SOCAR уже ведет переговоры с крупнейшим словацким энергооператором SPP. В 2024 году Азербайджан начал поставки газа в Словакию в рамках пилотного контракта.
Почему это важно
Словакия остается одной из немногих стран ЕС, которые до сих пор импортируют российские нефть и газ. Нефть она получает по трубопроводу "Дружба", газ - через "Турецкий поток" в обход украинской ГТС.
После того как 27 января 2026 года из-за удара РФ по Украине транзит нефти по "Дружбе" был прекращен, Братислава активизировала поиск альтернатив.
Отказ от российского газа становится общеевропейской тенденцией. Россия хочет переориентировать экспорт газа на Азию, но это может обернуться значительным падением доходов - логистические расходы подскочат в несколько раз.
На этом фоне США резко нарастили экспорт СПГ в Европу - американские поставщики уже обеспечивают около двух третей импорта сжиженного газа в ЕС, а к 2028 году их доля может вырасти до 80%.