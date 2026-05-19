Словакия ищет замену российскому газу и планирует подписать контракт с Азербайджаном

Детали переговоров

По словам Тарабы, Азербайджан является "очень надежным партнером" для Словакии в вопросе диверсификации энергоснабжения. Стороны обсуждают, какие трубопроводы можно использовать и в каких объемах.

Азербайджанская компания SOCAR уже ведет переговоры с крупнейшим словацким энергооператором SPP. В 2024 году Азербайджан начал поставки газа в Словакию в рамках пилотного контракта.

Почему это важно

Словакия остается одной из немногих стран ЕС, которые до сих пор импортируют российские нефть и газ. Нефть она получает по трубопроводу "Дружба", газ - через "Турецкий поток" в обход украинской ГТС.

После того как 27 января 2026 года из-за удара РФ по Украине транзит нефти по "Дружбе" был прекращен, Братислава активизировала поиск альтернатив.