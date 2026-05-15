ЄС скинув РФ з "газового трону" і ось хто претендує його зайняти

США готуються стати головним постачальником природного газу для Європейського Союзу вже цього року. Американський експорт стрімко зростає і загрожує лідерству Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фаховий морський портал The Maritime Executive .

Європа змогла подолати залежність від російського трубопровідного газу, проте тепер континент обирає нового фаворита. Сполучені Штати впевнено обходять Норвегію, яка раніше була ключовим партнером ЄС з енергобезпеки.

Білий дім зробив ставку на скраплений природний газ і США активно будують заводи на узбережжі Мексиканської затоки. Потужності зростають щомісяця, а Норвегія натомість покладається на старі трубопроводи, йдеться у звіті IEEFA.

Американські термінали зараз забезпечують дві третини всього європейського імпорту скрапленого газу. Аналітики IEEFA дають сміливий прогноз: до 2028 року частка США на ринку ЄС може сягнути 80 відсотків.

Газ з РФ та плани ЄС

Ситуація з російським паливом залишається неоднозначною. Постачання ЗПГ з РФ до Європи продовжують зростати. Це відбувається всупереч планам Брюсселя, адже негативну роль грає блокування Ормузької протоки.

Саме через війну Трампа в Ірані імпорт російського ЗПГ зріс на 16 відсотків лише за перший квартал. Зараз ці показники є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Європі просто доводиться купувати газ окупантів, адже ніхто не передбачав бойові дії США та Ірану. Миттєво знайти альтернативу просто неможливо.

Провідний аналітик IEEFA Ана Марія Яллер-Макаревич вважає таку стратегію ризикованою.

"ЗПГ став ахіллесовою п'ятою європейської стратегії енергетичної безпеки, залишивши континент залежним від високих цін на газ та нових форм перебоїв у постачанні", - зазначає експертка.

Вона додає, що енергетична криза 2026 року змушує країни приймати нові правила гри.

"Енергетична криза 2026 року показує, що доки європейські країни вирішують покладатися на газ, вони повинні прийняти геополітичні ризики, які з цим пов’язані", – наголошує Яллер-Макаревич.

Що треба робити прямо зараз

Експерти пропонують радикальне рішення: треба менше споживати. Європа має скоротити попит на газ на 14 відсотків до 2030 року. Найперше це стосується дорогого імпорту.

Альтернативні кроки для стабілізації системи:

Масове впровадження теплових помп у житловому секторі.

Прискорення переходу на відновлювані джерела енергії.

Оптимізація використання діючих терміналів.

IEEFA попереджає про можливу помилку в плануванні. ЄС будує занадто багато імпортних терміналів. До 2030 року інфраструктури може стати більше, ніж потрібно газу. Це призведе до простою потужностей та марних витрат мільярдів євро.