Словаччина прагне відновити переговори з Чехією після проросійської кризи

Він зазначив, що він з нетерпінням очікує на офіційний візит нового прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша до Словаччини та сподівається на відновлення формату спільних переговорів, який був призупинений попереднім чеським урядом.

Фіцо наголосив, що, незважаючи на політичні розбіжності, народи двох країн залишаються у добрих відносинах, і він не бачить загроз для майбутнього співіснування.

"Я завжди виходив з упевненості, що поки політики йдуть, словацький і чеський народи залишаються у добрих відносинах. Тому не маю жодних побоювань щодо майбутнього співіснування народів, що живуть на правому і лівому березі річки Морава", - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, що у березні 2024 року чеський уряд призупинив міжурядові консультації через розбіжності у поглядах на ключові питання зовнішньої політики, зокрема щодо України. Тодішній прем’єр Чехії Петр Фіала тоді заявив, що для відновлення консультацій немає ні умов, ні причин.

Тепер словацька сторона сподівається, що прихід нового чеського прем’єра дасть поштовх до нормалізації відносин та повернення регулярного діалогу між урядами двох країн.