Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Словаччина підтримає "мирний план" США щодо України, - Фіцо

Фото: словацький прем'єр Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд підтримує "мирний план" США щодо України. Він також визнав, що цей документ на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Глава словацького уряду назвав "мирний план" США претензійним і похвалився, що "Росія вийде з нього повним переможцем, зміцнившись морально й економічно". Україні, вважає Фіцо, слід погодитися на цю пропозицію.

"У рамках тієї меншості, яку Словаччина представляє в Європейському союзі, я підтримаю цю угоду", - заявив він і додав, що "США хочуть повернути Росію в число "великих держав".

Фіцо також вважає, що нинішня пропозиція гірша для України, ніж план, який обговорювали 2022 року, але він, як і раніше, бачить у цьому шанс для негайного припинення вогню з обох боків фронту.

Варто зазначити, що в дружній до РФ Угорщині також підтримують "мирний план" США. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив напередодні, що публікація 28 пунктів плану запускає важливі процеси, які врешті-решт приведуть до організації "мирного саміту" в Будапешті.

"Мирний план" США

Як відомо, США та російські представники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Цей план передбачає поступки з боку України Кремлю: контроль РФ над Донецькою та Луганською областями, а також захопленими територіями в Херсонській і Запорізькій областях.

При цьому Київ має скоротити чисельність армії і відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Зазначимо, що в ЄС побачили в "мирному плані" США капітуляцію України й екстрено готують свій варіант припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.

