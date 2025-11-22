Словакия поддержит "мирный план" США по Украине, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство поддерживает "мирный план" США по Украине. Он также признал, что этот документ в пользу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться на это предложение.
"В рамках той малости, которую Словакия представляет в Европейском союзе, я поддержу это соглашение", - заявил он и добавил, что "США хотят вернуть Россию в число "великих держав".
Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем план, который обсуждался в 2022 году, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня по обе стороны фронта.
Стоит отметить, что в жружественной к РФ Венгрии также поддерживают "мирный план" США. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил накануне, что публикация 28 пунктов плана запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.
Как известно, США и российские представители разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
Этот план предусматривает уступки со стороны Украины Кремлю: контроль РФ над Донецкой и Луганской областями, а также захваченными территориями в Херсонской и Запорожской областях.
При этом Киев должен сократить численность армии и отказаться от идеи вступления в НАТО. Отметим, что в ЕС увидели в "мирном плане" США капитуляцию Украины и экстренно готовят свой вариант прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.