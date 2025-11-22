Словакия поддержит "мирный план" США по Украине, - Фицо

Глава словацкого правительства назвал "мирный план" США претенциозным и похвастался, что "Россия выйдет из него полным победителем, укрепившись морально и экономически". Украине, считает Фицо, следует согласиться на это предложение.

"В рамках той малости, которую Словакия представляет в Европейском союзе, я поддержу это соглашение", - заявил он и добавил, что "США хотят вернуть Россию в число "великих держав".

Фицо также считает, что нынешнее предложение хуже для Украины, чем план, который обсуждался в 2022 году, но он по-прежнему видит в этом шанс для немедленного прекращения огня по обе стороны фронта.