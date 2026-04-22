Словаччина не проти розблокування 90 млрд Україні, але щодо санкцій проти РФ "почекає"

Фіцо заявив, що його уряд уважно стежить за тим, як "два процеси йдуть пліч-о-пліч": розблокування кредиту для України на суму 90 млрд євро та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Я припускаю, що цей кредит може бути розблоковано за умови, що будуть вжиті всі заходи для відкриття нафтопроводу "Дружба", - сказа словацький прем'єр.

За його словами, очевидно, що наполягання Угорщини та Словаччини на заморожуванні коштів спонукало Україну швидше вжити заходів щодо ремонту трубопроводу.

Водночас Фіцо також заявив, що цей процес "підірвав довіру між Братиславою та Києвом". Він побоюється, що Україна може незабаром шукати спосіб зупинити постачання нафти.

Прем'єр натякнув, що Словаччина не заперечуватиме проти розблокування коштів сьогодні, але з затвердженням подальших санкцій ЄС проти Росії почекає, доки нафта насправді почне надходити.

"Я не знаю, як поведеться ЄС, якщо кредит буде розблоковано, а через кілька днів постачання нафти трубопроводом "Дружба" знову зупиниться. Що ми будемо робити тоді, я справді не знаю, але ми маємо бути готовими до такого розвитку подій", - додав він.