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Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

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Братислава, Понеділок 17 квітня 2023 10:08
Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 Фото: Словаччина передала Україні 13 винищувачів МіГ-29 (mosr.sk)
Автор: Наталія Юрченко

Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Словаччини.

За словами глава Міноборони Словаччини Ярослава Надя, Україна отримала ще дев'ять літаків.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.

Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.

Нагадаємо, 23 березня Словаччина повідомила, що передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Пізніше стало відомо, що словацькі літаки захищають українське небо над Харковом.

Додамо, що передачу винищувачів МіГ-29 для України здійснила й Польща.

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