ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перші словацькі МіГ-29 захищають українське небо над Харковом, - ЗМІ

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 березня 2023 15:33
Перші словацькі МіГ-29 захищають українське небо над Харковом, - ЗМІ Ілюстративне фото: Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29 (theavionist.com)
Автор: Наталія Кава

Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. У четвер, 30 березня, стало відомо, що перші з літаків вже захищаються українське від російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Sita.

Попередньо, перші чотири винищувачі МіГ-29SA вже виконують бойові задачі в небі над Харковом.

Літаки, передані Словаччиною, були модернізовані у 2000-х роках. На них було встановлено електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори в кабіні пілота сучаснішими.

Теоритично, такі оновлення дозволяють встановлювати на винищувачі західні зразки озброєнь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 березня, Словаччина розпочала передачу Україні винищувачів МіГ-29. Чотири літаки вже були доставлені на територію країни.

Також уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МІГ-29.

Відповідне рішення ухвалила і польська влада. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Миг-29 Війна Росії проти України
NEWS
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
Нова загроза на фронті. Росіяни почали активно застосовувати крилаті авіабомби, - Ігнат
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою