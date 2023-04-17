Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Словакии.

По словам главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, Украина получила еще девять самолетов.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность, опять же огромную благодарность всем привлеченным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", - подчеркнул Надь.

Он добавил, что самолеты МиГ-29 являются существенной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией.

"К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодны. Мы правильно поступаем", - заявил министр.

Напомним, 23 марта Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже стало известно, что словацкие самолеты защищают украинское небо над Харьковом.

Добавим, что передача истребителей МиГ-29 для Украины осуществила и Польша.

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