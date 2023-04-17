ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

Новина українською →
Братислава, Понедельник 17 апреля 2023 10:08
Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 Фото: Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29 (mosr.sk)
Автор: Наталья Юрченко

Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Словакии.

По словам главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, Украина получила еще девять самолетов.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность, опять же огромную благодарность всем привлеченным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", - подчеркнул Надь.

Он добавил, что самолеты МиГ-29 являются существенной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией.

"К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодны. Мы правильно поступаем", - заявил министр.

Напомним, 23 марта Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже стало известно, что словацкие самолеты защищают украинское небо над Харьковом.

Добавим, что передача истребителей МиГ-29 для Украины осуществила и Польша.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Миг-29 Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука