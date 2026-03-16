Словаччина оголосила про розірвання договору щодо аварійної допомоги з "Укренерго"

"Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, "діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства".

"Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", - зауважили в компанії.

Водночас там запевнили, що для українських споживачів це рішення не матиме жодних наслідків. Воно також не вплине на комерційний обмін електроенергією між країнами.

Імпорт електроенергії зі Словаччини до України, як і раніше, здійснюється без обмежень відповідно до результатів добових та довгострокових аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.